La stagione 2020 è stata disastrosa per la Ferrari, per questo motivo Mattia Binotto e i suoi uomini stanno lavorando duramente per ripetere anche nel 2021 quanto accaduto l’anno scorso.

Il congelamento del regolamento non aiuta il Cavallino, che potrà intervenire solo su alcune aree della monoposto, senza poter coprire il divario con la Mercedes. Alcune anticipazioni le ha svelate Mattia Binotto, mettendo però in guardia i tifosi della Ferrari: “onestamente, il divario con la Mercedes è molto grande e non lo chiuderemo nel 2021. Però ogni gara fa storia a sé e non si sa mai cosa può succedere durante la stagione. In un Gran Premio può succedere di tutto, e se ci sarà un’opportunità saremo lì per prendercela e giocarcela. Poi, chiaramente, non ho la sfera di cristallo. Aspettiamo marzo e vediamo. Ci sono incertezze e stiamo lavorando molto duramente per fare del nostro meglio, vediamo quale sarà il nostro livello nei test ufficiali”.

L’arrivo di Sainz

Mattia Binotto poi si è soffermato sull’arrivo di Carlos Sainz, ammettendo di volerlo spesso vedere sul podio: “può darci una grande mano. Spero di vederlo sul podio, davvero. Dipenderà più dalla macchina che da lui: se la vettura lo assisterà, penso che Carlos sia in grado di fare ottime prestazioni e ottenere la top-3 in gara. Abbiamo una coppia giovane, puntiamo molto su Charles Leclerc e Carlos Sainz: vogliamo creare basi solide per il futuro, guardando anche al lungo termine“.