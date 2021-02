Pazzesco Matteo Berrettini agli Australian Open, l’azzurro batte sia Karen Khachanov che il dolore, staccando il pass per gli ottavi di finale.

Il numero 10 del ranking mondiale non lascia scampo al proprio avversario, vincendo tutti i punti più importanti e togliendogli via via tutte le sue certezze. Il risultato finale parla chiaro e evidenzia una partita complicata, vinta da Berrettini in tre set, conclusi però tutti al tie-break dopo tre ore di battaglia. Adesso Berrettini se la vedrà agli ottavi con il temibile Tsitsipas, abile a stendere in tre set lo svedese Ymer.

Problema fisico

Un successo, quello di Berrettini su Khachanov, arrivato nonostante un problema accusato sul finire del terzo set. Fastidio agli addominali per l’azzurro, che chiama il medical time-out per risolvere la situazione: un trattamento rivelatosi fondamentale per l’italiano, tornato poi in campo per chiudere i conti e volare così agli ottavi di finale degli Australian Open.