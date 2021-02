“Atletica o taekwondo?”, Bebe Vio scherza sulle… nuove lame: quando l’autoironia cambia il senso della vita

Ironia. Nonostante tutto. Bebe Vio si è sempre distinta da tutti per la sua straordinaria voglia di sorridere e di prendersi in giro, trasmettendo positività e voglia di vivere. La sua disabilità non è mai stata un limite, bensì un diverso modo di vedere la vita, affrontata da un’altra prospettiva: più difficile sì, ma non per questo meno intrigante. Il risultato? Una carriera fantastica nella scherma paralimpica, che l’ha vista trionfare dal 2011 in tutti i più importanti tornei di scherma, dai Campionati Nazionali fino alle Paralimpiadi.

Le nuove lame

Grazie alle protesi per gli arti superiori è riuscita a fare strada nella scherma in carrozzina, conquistando medaglie su medaglie e numerosi titoli mondiali e paralimpici. Sfruttando le lame invece ha potuto camminare e correre, liberandosi di quella sedia a rotelle che utilizza solo per incantare il mondo. Bebe Vio ha sempre amato sperimentare e provare novità, come le nuove lame che le sono arrivate di recente e che l’hanno fatta subito innamorare. Al punto da scherzare sui social con i propri followers, a cui ha chiesto in quale sport cimentarsi: taekwondo o atletica? L’ennesima dimostrazione dell’ironia di Bebe Vio, un caposaldo del suo essere che le ha permesso di abbattere odiose barriere e diventare una delle sportive più apprezzate in Italia.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<

La malattia

A cambiare per sempre la vita di Bebe Vio è stato il 2008, quando i medici dell’Ospedale di Padova le hanno diagnosticato una meningite fulminante da meningococco di gruppo C. Una forma particolarmente aggressiva, che in breve tempo l’ha costretta a subire l’amputazione prima delle gambe e poi degli avambracci, a causa di necrosi ed infezioni diffuse. Sei mesi difficilissimi di decorso post-operatorio, caratterizzato da interventi di chirurgia plastica e rianimazione, fino alla definitiva vittoria sulla malattia, messa alle spalle per iniziare una nuova entusiasmante vita.

Il palmarés

Superato il periodo più brutto della propria vita, Bebe Vio ha iniziato a gareggiare sulla sedia a rotelle nel 2010, ricevendo le protesi per tirare di scherma dal Comitato Paralimpico ed dal Centro Protesi di Budrio. Così è diventata la prima atleta al mondo a gareggiare con protesi a tutti e quattro gli arti, iniziando una carriera che l’ha portata a conquistare questo prestigioso palmarés: