Nuovo episodio discutibile avvenuto durante Barcellona-PSG, match nel corso del quale non sono mancate le scintille tra i giocatori in campo.

Oltre alla discussione tra Antoine Griezmann e Gerard Piqué, un’altra ben più cruda è andata in scena tra Kylian Mbappé e Jordi Alba, immortalati dalle telecamere di Movistar+. A scatenare la lite ci ha pensato il francese del PSG, che ha spinto via Sergiño Dest nonostante quest’ultimo si stesse scusando per alcune spinte. Un comportamento che ha provocato la reazione di Jordi Alba, intervenuto per dirne quattro a Mbappé.

“Ti uccido per strada”

Il “non toccarmi” di Mbappé rivolto a Sergiño Dest ha scatenato Jordi Alba, che ha difeso il compagno: “ti ha chiesto perdono. Sei un vero ingrato”. Parole che non sono piaciute a Mbappé, protagonista a questo punto di una frase di pessimo gusto: “per strada ti uccido”. Immediata la replica di Alba: “sta imparando, sta imparando il ragazzo, stai imparando dal peggiore, dallo stupido” con chiaro riferimento a Neymar. Ecco il video: