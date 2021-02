Fabio Fognini comincia alla grande gli Australian Open 2021, il tennista azzurro non lascia scampo al francese Herbert, disintegrandolo in tre semplici set. Tutto facile per il numero 17 del ranking mondiale, che si impone con il risultato di 6-4, 6-2, 6-3 dopo nemmeno due ore di gioco. Un avvio per niente complicato per Fognini, che prende in mano le redini dell’incontro fin dal primo scambio, senza perdere mai la concentrazione. Nel prossimo turno se la vedrà con il connazionale Salvatore Caruso, che ha superato lo svizzero Laaksonen in tre set.