Impresa di Sara Errani, che supera anche il secondo turno agli Australian Open asfaltando Venus Williams.

Una partita a senso unico quella giocata alla John Cain Arena, condizionata però dall’infortunio alla caviglia occorso alla giocatrice americana. Poco più di un’ora di battaglia è bastata all’azzurra per imporsi con il risultato di 6-1, 6-0 e accedere così al terzo turno di uno Slam, dove mancava da ben sei anni, esattamente dagli US Open del 2015. La prossima avversaria di Sara Errani sarà la Hsieh, sbarazzatasi dell’Andreescu in due set.

Eliminata Camila Giorgi

Niente da fare invece per Camila Giorgi, che esce di scena al secondo turno degli Australian Open al cospetto di Iga Swiatek. La tennista di Macerata lotta come una leonessa, ma non riesce a tener testa alla quotata avversaria, capace di chiudere i conti dopo un’ora venti di partita con il punteggio di 6-2, 6-4. Nel prossimo turno, la Swiatek affronterà la francese Ferro, abile a sbarazzarsi in due set della Rybakina.