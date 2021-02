Tutto semplice per Matteo Berrettini nel secondo turno degli Australian Open, il tennista azzurro non lascia scampo a Tomas Machac e stacca per la prima volta in carriera il pass per il terzo turno dello Slam australiano.

Il numero 10 del mondo lascia per strada un set, ma si impone con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 6-3 sull’avversario ceco Tomas Machac, proveniente dalle qualificazioni. Il prossimo avversario di Berrettini sarà il russo Karen Khachanov, già sconfitto tre volte in carriera.

Sonego fuori al quinto set

Se Matteo Berrettini avanza al terzo turno, Lorenzo Sonego non riesce a compiere lo stesso percorso, dilapidando due set di vantaggio al cospetto di Feliciano Lopez. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4 dopo 3 ore e 21 minuti di partita, sfruttando il calo fisico del proprio avversario e portando così a casa il match. Nel prossimo turno, Feliciano Lopez se la vedrà con il russo Andrey Rublev, abile a sbarazzarsi di Thiago Monteiro in tre set.