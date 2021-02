Nick Kyrgios ne ha combinata un’altra delle sue nel corso del match contro Ferreira Silva, valido per il primo turno degli Australian Open.

L’australiano, innervosito per non aver risposto a un dritto del proprio avversario, ha pensato bene di prendersela con la fidanzata del proprio portoghese, urlando una frase poco carina. In attesa del responso del falco, Kyrgios ha alzato la voce rivolgendosi a Ferreira Silva: “dì alla tua ragazza di uscire dal mio box“. Ecco il video:

Am I the only one who missed this psyche out ??!! #Kyrgios pic.twitter.com/inTG4crTqJ

— Sean Bradley (@SeanBradley0710) February 8, 2021