Rafa Nadal è stato il protagonista indiscusso della giornata di oggi agli Australian Open, non solo per il successo ottenuto su Fabio Fognini, che gli ha spalancato le porte dei quarti di finale, ma anche per una gaffe commessa in conferenza stampa.

Lo spagnolo, nell’analizzare la sfida appena vinta, si è lasciato scappare una notizia di cui nessuno era a conoscenza: “probabilmente quest’anno sono un po’ meno allenato perché nei precedenti 20 giorni mi sono allenato un po’ meno a causa del dolore alla schiena che mi ha rallentato. Ma ho trovato il modo per uscirne e sto facendo grossi passi avanti. Mercoledì contro Tsitsipas avrò bisogno di fare ancora un passo avanti“.

LEGGI ANCHE: L’Italia sparisce dagli Australian Open: Nadal spazza via Fognini, Berrettini si ritira senza giocare

Anticipazione

Peccato però che, al momento della conferenza stampa di Nadal, Matteo Berrettini non aveva ancora annunciato il proprio forfait contro Tsitsipas, dunque la sala stampa si è completamente ammutolita. Così Nadal ha provato a rimediare: “ah non è ufficiale? Mi hanno detto che Berrettini non gioca perché è infortunato. Vabbè, scusate“.