Il momento tanto atteso è arrivato, gli Australian Open stanno per cominciare, lasciandosi alle spalle tutte le polemiche e le paure dei giorni scorsi. Novak Djokovic esordirà contro Jeremy Chardy, primo ostacolo verso la nona vittoria sul cemento di Melbourne: “mi sento sempre meglio ogni anno che ci torno, un po’ come Rafa con il Roland Garros anche se non dello stesso livello” le parole del serbo in conferenza stampa. “Quando sono qui mi sento bene ed è il posto dove storicamente ho sempre giocato il mio tennis migliore“.

Schiaffo a Kyrgios

Stuzzicato poi sulle offese ricevute sui social da Kyrgios, Djokovic non le ha mandate a dire: “l’ho già detto in passato, per lo sport è un personaggio unico che si approccia in maniera diversa al tennis e alla sua vita. Dentro il campo lo rispetto molto, è talentuoso e ha un gioco potente. Ha dimostrato di poter battere chiunque al mondo in questi anni. Fuori dal campo ho poco rispetto per lui, ad essere onesti. La chiudo qui. Non ho altri commenti da fare. Lui e le sue azioni si commentano da sole“.