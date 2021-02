Jannik Sinner e Stefano Travaglia si qualificano per le semifinali del torneo ATP Melbourne 1, altrimenti detto Great Ocean Road Open, superando rispettivamente Miomir Kecmanovic e Hubert Hurkacz. Vittoria sofferta per il tennista altoatesino, che si impone dopo un’ora e 56 minuti di gioco, battendo il proprio avversario con il punteggio di 7-6, 6-4. In semifinale se la vedrà con Karen Khachanov, con l’obiettivo di prenotare un posto nell’ultimo atto del torneo.

Bene Travaglia

Ottima prestazione anche per Stefano Travaglia, che supera in rimonta Hubert Hurkacz e si qualifica anche lui per le semifinali del torneo ATP Melbourne 1. L’azzurra si impone con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 in due ore e due minuti, nel prossimo turno affronterà il brasiliano Thiago Monteiro, contro cui non ha mai giocato in carriera.