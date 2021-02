Un tris d’autore, che vale la qualificazione alla finale di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà la Juventus, per una sfida storica.

Serata dolce per l’Atalanta, che asfalta il Napoli 3-1 e centra per la quinta volta l’accesso all’ultimo atto di questa competizione, la seconda in tre anni, dominando in lungo e in largo la semifinale di ritorno, rischiando solo nella prima parte della ripresa. Ennesimo traguardo da festeggiare per Gasperini, che si mette alle spalle il 3-3 di sabato scorso contro il Torino, esultando per una finale di Coppa Italia inedita, visto che Juventus e Atalanta mai si sono affrontate nell’ultimo atto della competizione nazionale.

Gattuso verso l’esonero

Serata invece da incubo per il Napoli e per Gennaro Gattuso, che fallisce la prima delle due occasioni concesse da Aurelio De Laurentiis. La seconda e ultima sarà quella contro la Juventus del prossimo turno di campionato, una sconfitta al ‘Maradona‘ decreterebbe la fine del rapporto tra il club azzurro e l’allenatore calabrese, ormai sfiduciato dal presidente. Primo tempo terribile per il Napoli colpito prima da Zapata e poi da Pessina nel primo quarto d’ora, ripresa più dignitosa con il gol di Lozano e le occasioni sciupate per il pari che avrebbe sancito la qualificazione. Il tris dell’Atalanta chiude i giochi, portando l’acqua alla gola di Gattuso che, contro la Juventus, non può davvero più sbagliare.