L’Aston Martin si rituffa sul mercato, per completare il proprio parco piloti per la stagione 2021.

Al momento il team britannico non possiede un terzo pilota, per questo motivo è in fase avanzata la trattativa con Nico Hulkenberg, che andrebbe a posizionarsi alle spalle di Sebastian Vettel e Lance Stroll. A riportare l’operazione è il sito f1-insider.com, secondo cui il tedesco andrebbe a svolgere un ruolo di sviluppo delle macchine 2021 e 2022, occupandosi del simulatore.

Le parole di Hulkenberg

Nico Hulkenberg, che la scorsa stagione ha sostituito temporaneamente sia Sergio Perez che Lance Stroll in Racing Point, ha ammesso di essere ancora in contatto con alcuni membri del team: “sono ancora in contatto con alcuni ingegneri perché li conosco da molto tempo. Sulla vettura 2020 sono state fatte alcune modifiche in risposta al mio feedback”.