E’ finito in manette perché in casa nascondeva 26 chili di cocaina e ben 210mila euro in contanti, rinvenuti dai carabinieri di Ostia dopo una perquisizione. L’arrestato è Alessandro Corvesi, calciatore 32enne che in passato ha militato anche nelle giovanili della Lazio, prima di collezionare oltre presenze in Serie C con Prato e Pavia. L’uomo adesso è detenuto presso il carcere di Rebibbia, dopo essere stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda

L’ex calciatore della Lazio, Alessandro Corvesi, ha insospettito i carabinieri durante un controllo, così i militari lo hanno seguito presso la sua abitazione di Acilia e lì hanno trovato 25 panetti di cocaina e 210mila euro in contanti. Gli agenti hanno quindi arrestato l’uomo per poi trasportarlo a Rebibbia, dove è attualmente rinchiuso.

La sua carriera

Alessandro Corvesi è cresciuto nelle giovanili della Lazio, dopodiché ha collezionato oltre 100 presenze in Serie C con Prato e Pavia, per poi proseguire la sua carriera in Serie D ed Eccellenza con Lupa Roma e Campus Eur. In passato ha avuto anche una relazione con Antonella Mosetti, che lo aveva definito il suo puledro ai microfoni di Chi: “Alessandro è più giovane di me anagraficamente, ma è uno che sa amare e rispettare. Con lui ho dimenticato Aldo Montano. I cavalli di razza si riconoscono al nastro di partenza. Ale è il mio puledro“.