Brutte notizie per l’Ajax, Andre Onana è stato squalificato per un anno per essere risultato positivo ad un test antidoping. Il portiere camerunese avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie e inserito nella lista delle sostanze vietate. Questa la nota dell’Ajax apparsa sul proprio sito: “La corte disciplinare dell’Uefa ha imposto una sospensione di 12 mesi per Andre Onana per essere risultato positivo ad un test antidoping“.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021