C’è anche l’italiano Fabian Aichner al prestigiosissimo Dusty Rhodes Tag Team Classic dedicato alla memoria del leggendario American Dream.

L’altoatesino, insieme al suo tag team partner Marcel Barthel, sfiderà tutte le coppie più forti di NXT, in un torneo che partirà dalla prossima puntata dello show oronero, che sarà disponibile on demand su discovery+ da giovedì 14 gennaio con commento orginale. Un evento disponibile anche con il commento in italiano, su DMax, con il primo passaggio sabato 23 gennaio alle 12.30, e poi anche on demand su discovery+.

Occasione per Aichner

Una grande occasione di mettersi in mostra per Fabian Aichner, che è stato NXT Tag Team Champion lo scorso anno. E Fabian è pronto per un grande 2021, dopo che nell’anno passato è riuscito a ottenere il suo primo titolo in WWE. “Difficile dimenticare quel momento, ma la prima cosa che vorrei è ritrovare il calore dei fan nelle arene il prima possibile“. Conquistare una vittoria così importante aprirebbe l’annata nel migliore dei modi per il 29enne di Falzes, ormai sempre al centro delle dinamiche di NXT. Il duo composto da Pete Dunne e Riddle vinse lo scorso anno, in un torneo dove hanno trionfato tantissime grandi coppie: Ricochet & Aleister Black, Finn Balor & Samoa Joe, Adam Cole & Kyle O’Reilly.

I partecipanti del Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021