Un posto di lavoro perso per una stupidaggine, su cui Jerome John rifletterà a lungo. Il preparatore dei portieri del West Ham è stato licenziato perché sorpreso ad acquistare materiale tecnico con i soldi del club, per poi rivenderlo a privati e intascare dunque il denaro.

Un comportamento deprecabile scoperto dal club, che prima ha sospeso John durante l’indagine e poi lo ha messo alla porta una volta accertato il suo comportamento. Il 43enne lavorava al West Ham dal 2007, iniziando nello staff tecnico del settore giovanile per poi scalare il club fino alla prima squadra.

Comprava guanti per rivenderli

Jerome John è stato sorpreso a comprare guanti da portiere con i soldi del West Ham, per poi venderli a persone private per intascare il guadagno. Un comportamento costato il posto di lavoro al 43enne, molto conosciuto nell’ambiente degli ‘Hammers‘ per esserci cresciuto prima come giocatore nell’accademia e poi come assistente tecnico. Il contratto di Jerome John, in vigore fino al 2022, è stato risolto unilateralmente dal West Ham per giusta causa, ma il 43enne non ha voluto commentare.