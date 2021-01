Scene di ordinaria follia quelle avvenute ieri negli Stati Uniti, precisamente a Capitol Hill, dove migliaia di manifestanti hanno assediato la sede del Governo degli Stati Uniti per bloccare la ratifica dell’elezione a presidente di Joe Biden. Gli scontri con la polizia hanno causato quattro morti e oltre 50 feriti, come riferito dal capo del dipartimento di Polizia metropolitana di Washington, Robert Contee. Una donna è stata uccisa dagli agenti di polizia, invece tre persone sono decedute per “emergenze mediche separate” nel corso della manifestazione violenta.

Lo sparo

Sui social è spuntato un video in cui viene ripreso il momento dello sparo che ha ucciso Ashli Babbitt, deceduta all’interno della sede del Congresso a Washington. Nelle immagini si nota la donna che prova a fare irruzione da una porta-finestra, prima di essere freddata da un colpo di pistola sparato da un agente. Il video è stato segnalato da alcuni media USA, come il New York Post.