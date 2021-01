Scandalo a luci rosse per Didier Drogba, l’ex attaccante del Chelsea infatti è finito sotto i riflettori per un video intimo finito in rete nei giorni scorsi. Nelle immagini si vede l’ivoriano steso a letto mezzo nudo con una donna, intenta a mordergli la spalla. La ragazza in questione non è la moglie Lalla Diakate, per questo motivo il video ha destato scalpore, obbligando poi Didier Drogba a dare spiegazioni sui social.

Il divorzio

Intervenuto sulla questione, Didier Drogba ha spiegato tutto con un post sui social, sottolineando come il suo matrimonio sia finito: “non ho l’abitudine di discutere della mia vita personale. Ma a causa delle speculazioni dei media, posso confermare che, purtroppo, l’anno scorso, dopo 20 anni di convivenza, io e Lalla abbiamo preso la difficile decisione di separarci. Restiamo persone vicine. Soprattutto, volevamo proteggere i nostri figli e la privacy della nostra famiglia. Dio vi benedica“.

