I sei anni in Ferrari sono terminati, Sebastian Vettel se li è lasciati alle spalle senza scossoni, iniziando una nuova avventura con la Aston Martin che lo stuzzica oltre ogni misura.

Il tedesco non ha però dimenticato quanto avvenuto nel suo recente passato e, ai microfoni di Racer, è tornato a ripercorrere il momento in cui Binotto gli ha comunicato l’addio. “Non ho bisogno di capire la decisione della Ferrari – le parole di Vettel – a me non cambia nulla e lo accetto completamente. Quando Mattia me lo ha detto al telefono è stato chiaro, non ho cercato di convincerlo del contrario. Penso che se una porta si chiude, un’altra si aprirà”.

L’avventura in Aston Martin

Sebastian Vettel poi si è soffermato sulla nuova esperienza in Aston Martin, sottolineando di non essere affatto preoccupato: “non credo che ci sarà un grosso cambiamento, ritengo che gestire in autonomia tutte le fasi contrattuali mi abbia aiutato. Ho delle persone che mi sono vicine e mi stanno aiutando, ma penso di non essere mai stato coccolato. Posso condurre la mia vita, so cosa cercare e non ho bisogno che le persone mi tengano la mano. Non dovrei avere problemi nel passaggio in Aston Martin“.