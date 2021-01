La stagione di Formula 1 è terminata da un po’ ormai ma c’è sempre qualche spunto interessante per parlare del mondo a quattro ruote e dei suoi protagonisti. Uno degli argomenti più interessanti è il gossip: in tantissimi sono interessati agli scoop legati ai piloti di F1, nuovi flirt, matrimoni, figli in arrivo e chi più ne ha più ne metta. Oggi, nel primo giorno del nuovo anno, che tutti sperano possa essere migliore di quello appena terminato, Max Verstappen ha deciso di mandare un augurio speciale ai suoi fan svelando un segreto: il pilota olandese della Red Bull ha mostrato al mondo intero la sua fidanzata. “Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia“, queste le parole di Verstappen a corredo di una foto insieme a Kelly Piquet, la sua fidanzata.

Chi è Kelly Piquet?

Guardando la foto postata da Verstappen su Instagram in molti appassionati sono riaffiorati nella mente vecchi ricordi: la ragazza al fianco di Max è una vecchia conoscenza del paddock. Kelly Piquet, prima di tutto è figlia dell’ex pilota di F1 Nelson Piquet, ma il gossi si fa interessante perchè la ragazza è la ex compagna di Daniil Kvyat, col quale ha avuto una figlia, Penelope Kvyat. La storia col pilota russo è finita lo scorso marzo, ma sembra che Kelly non riesca proprio a stare lontano dal mondo a quattro ruote.