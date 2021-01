La sconfitta in finale di Supercoppa Italiana ha lasciato pesanti strascichi sull’umore del Napoli, caduto a Verona al cospetto di un bellissimo Hellas.

Non basta il vantaggio di Lozano dopo pochi secondi, la squadra di Juric prima rimonta con Dimarco e poi nella ripresa piazza l’uno-due decisivo che chiude la contesa. Un durissimo colpo per Gennaro Gattuso, che chiude una settimana tremenda, caratterizzata dal ko di Reggio Emilia contro la Juventus e dal 3-1 del Bentegodi.

Gattuso in bilico

La sconfitta subita contro l’Hellas Verona obbliga il Napoli a rimanere al sesto posto in classifica, in attesa di recuperare il match con la Juventus. Una giornata storta che aumenta le nuvole su Gennaro Gattuso, i cui risultati cominciano a far traballare la sua panchina, non più salda come qualche settimana fa. Il rientro di Osimhen non è bastato all’allenatore calabrese per evitare un pesante ko, che adesso rischia di complicare la stagione del Napoli.