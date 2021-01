L’arrivo del 2021 è coinciso con l’inizio dell’avventura di Valentino Rossi con il Petronas Team, una nuova esperienza in carriera dopo il lungo capitolo trascorso con la Yamaha. Il Dottore ha voluto salutare immediatamente i suoi nuovi tifosi con un video-messaggio, postato dalla squadra sul proprio profilo ufficiale Twitter.

Pochi secondi nel corso dei quali Valentino Rossi è apparso felice e sorridente: “buon anno a tutti! Sono felice di essere entrato a far parte del team Petronas per il 2021. Ho visto cosa è riuscita a fare questa squadra nelle ultime due stagioni, quindi sono davvero entusiasta e desideroso di vedere cosa possiamo fare insieme. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e tornare in pista“.

Valentino Rossi farà il suo esordio con il Team Petronas il prossimo 28 marzo, quando inizierà il Mondiale 2021 di MotoGp con il Gran Premio di Losail, in Qatar. Prima di quell’occasione però, il Dottore sarà impegnato nei consueti test pre-stagionali che si svolgeranno il 18-21 febbraio a Sepang e il 10-12 marzo a Losail, sulla stessa pista che ospiterà il primo evento del Mondiale.

It’s 2021! Happy New Year everyone!

We’ve got a special message for you from one of our new riders for this season: the one and only @ValeYellow46@MotoGP | @PET_Motorsports | #SepangRacingTeam | pic.twitter.com/kEZ7pXuMVs

— PETRONAS SRT (@sepangracing) January 1, 2021