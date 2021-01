In queste settimane di relax e prive di impegni ufficiali con il Team Petronas, Valentino Rossi ha deciso di partecipare alla 12 Ore del Golfo, insieme al fratello Luca Marini e all’inseparabile amico Alessio Salucci. Insieme ai tre c’è anche Francesca Sofia Novello, fidanzata del Dottore che non smette di riprendere tutte le attività del pesarese.

La foto sui social

Tra video e immagini, Francesca Sofia Novello ha postato anche una foto che la ritrae abbracciata al suo Valentino Rossi, sfruttata dal pesarese per prenderla in giro. Il Dottore infatti ha subito commentato: “mi stai toccando il culo amore“, scatenando la reazione della sua compagna. “Sei un cretino” la replica di Francesca Sofia Novello, che ha fatto subito il pieno di like.