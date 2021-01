Il Mondiale 2021 di MotoGp è distante poco più di due mesi, per questo motivo Valentino Rossi si allena duramente per presentarsi in gran forma per il debutto con il Team Petronas.

Il Dottore ha lasciato la Yamaha ufficiale alla fine del 2020 per accasarsi nella squadra satellite, dove farà coppia con il suo grande amico Franco Morbidelli. Sono giorni di sudore al Ranch di Tavullia per Valentino Rossi, che sgomma sulla sua moto da cross davanti a un allenatore di eccezione.

Il ‘nuovo’ coach di Valentino Rossi

In questi giorni il Dottore si sta allenando presso il suo Ranch a Tavullia in sella alla moto da cross, seguendo i consigli di un coach d’eccezione. Si tratta di Bryan Toccaceli, pilota sammarinese rimasto coinvolto in un grave incidente nel 2018 al crossodromo di Baldasserona. Un crash che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, senza però cancellargli la voglia di stare a contatto con il mondo delle corse, come dimostra la sua presenza al Ranch. Lo stesso Valentino Rossi lo ha menzionato sui social, nelle foto che ha postato sul proprio account Instagram: