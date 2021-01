Potrebbe essere già finito il ritiro dai combattimenti di Khabib Nurmagomedov, il campione daghestano infatti potrebbe tornare sull’ottagono nei prossimi mesi.

Una notizia diffusa nella serata di ieri da Dana White, che ha letteralmente destabilizzato l’intero ambiente Ufc. L’annuncio è arrivato prima dell’incontro di Alessio Di Chirico contro Joaquin Buckley, vinto dal fighter italiano con un calcio alla testa dopo due minuti, che non ha lasciato scampo all’americano.

Trentesimo incontro

Khabib Nurmagomedov si era ritirato lo scorso ottobre dopo il successo contro Justin Gaethje, ottenendo la ventinovesima vittoria in carriera su ventinove incontri disputati. Secondo Dana White, il campione daghestano guarderà con interesse l’incontro tra Conor McGregor e Dustin Poirier di sabato prossimo, per poi decidere se rientrare per affrontare il trentesimo incontro in carriera. Niente di ufficiale, ma Khabib è davvero pronto per tornare sull’ottagono.