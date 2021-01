Incidente domestico per Mike Perry, il fighter di UFC ha postato sui propri canali social alcuni video che lo ritraggono sdraiato a terra con una ferita alla gamba e una perdita copiosa di sangue. Secondo quanto si evince dalle immagini, il lottatore dovrebbe essersi ferito con una porta finestra, che appare distrutta nei primi secondi di video. Le condizioni di Mike Perry hanno fatto subito spaventare i followers, poi tranquillizzati dalla Instagram Story successiva, in cui il fighter è da un medico per farsi ricucire.

Esempio per la famiglia

Un episodio che è avvenuto a pochi giorni dalle parole di Mike Perry, che aveva sottolineato di voler essere un esempio migliore per la famiglia: “voglio essere un uomo migliore per la mia famiglia, un modello da seguire. Per mio figlio non ancora nato, per la mia regina (mia moglie Latory) e per me stesso: così posso guadagnare il rispetto che merito. Voglio anche scusarmi con i miei sponsor e i miei capi UFC, se le mie azioni hanno avuto conseguenze sui nostri rapporti”.



