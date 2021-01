Un vile atto di violenza, un’uccisione davvero tremenda scoperta da un gruppo di ricercatori della Florida nelle acque dell’Homosassa River.

Gli scienziati hanno rinvenuto sott’acqua la carcassa di un Lamantino, un mammifero che ricorda il Leone Marino, ucciso e seviziato da alcune persone che gli hanno inciso sul dorso la scritta ‘Trump‘. Si tratta di una specie protetta perché in estinzione, essendocene solo 6000 in tutta la Florida, la cui uccisione è da considerarsi un reato con pene fino a 500 dollari e 60 giorni di carcere.

Le parole dei ricercatori

I ricercatori del Center for Biological Diversity della Florida hanno accolto con sdegno la notizia della morte del Lamantino, come rivelato dal direttore: “è doloroso constatare che questo lamantino sia stato sottoposto a questo atto vile e criminale. È chiaro che chi ha fatto del male a questo gigante buono può essere in grado di compiere gravi violenze e deve essere arrestato immediatamente”.