Mostruoso. Un unico aggettivo che descrive alla perfezione il canestro di LeBron James, arrivato nel secondo quarto del match tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Sul +19 a favore dei giallo-viola, il Prescelto decide di imprimere ancora di più il suo marchio sulla partita, segnando una tripla no-look stratosferica. Ricevuto il pallone nell’angolo. LeBron James tira e si volta verso la panchina, certo che il pallone sarebbe entrato. Un omaggio a Steph Curry, come sottolineato dallo stesso LeBron nel post gara.

Le parole di LeBron James

Il Prescelto subito dopo la partita è tornato a parlare del canestro no-look, dedicandolo a Steph Curry: “è sicuramente Curry il giocatore che nella lega ha fatto più giocate di questo tipo. Quando sei capace di tirare come tira Steph, in maniera bellissima, precisa, senza alcun sforzo, uno come lui può prendersi un tiro del genere sostanzialmente a ogni azione, perché 10 volte su 9 il pallone finisce dentro“.