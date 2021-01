Una notizia scioccante, che spiazza e lascia senza parole. A rivelarla Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, finiti sotto i riflettori alcuni mesi fa per la partecipazione a Temptation Island Vip. L’ex Miss Italia ha pubblicato sui social un post in cui ha annunciato la perdita del suo bambino, una tragedia che ha rovinato la fine del 2020.

Il post social

Un lungo messaggio che inizialmente avrebbe potuto dare la sensazione di un augurio per il 2021, all’interno del quale però è apparsa la tragica notizia: “salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!“.