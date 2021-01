Tottenham-Fulham in programma lo scorso 30 dicembre non si è giocata, a causa dei numerosi casi di Coronavirus che hanno colpito la formazione ospite.

Il rinvio è arrivato però a poche ore dal fischio d’inizio della partita, una situazione che aveva mandato su tutte le furie José Mourinho, il quale su Instagram si era sfogato in maniera eloquente: “partita alle 6 di questo pomeriggio e non sappiamo ancora se giocheremo. La migliore lega del mondo“.

Il carico di Mou

Quest’oggi José Mourinho è tornato sulla questione, lanciando un’altra frecciata alla Premier League per come ha gestito il match Tottenham-Fulham: “non mi va di parlarne troppo, perché credo sia stata una cosa davvero poco professionale. Ma è successa. Ormai eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno mandato all’aria una settimana di lavoro“.