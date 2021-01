Aaron March torna ad assaporare la gioia del successo in Coppa del mondo a distanza di quasi dieci anni dal primo e sinora unico trionfo conseguito a Mosca nel marzo 2010. Il 34enne del Centro Sportivo Esercito è salito sul gradino più alto del podio in una gara al cardiopalma che lo ha visto rincorrere sin dalle qualificazioni, concluse con il quindicesimo tempo. Una volta superato il taglio, ha superato i quarti di finale l’austriaco Alexander Payer, poi in semifinale si è imposto sull’austriaco Andreas Prommegger e nella big final ha approfittato della squalifica del russo Dmitru Oginov che lo aveva battuto per un’inforcata.

Le parole di March

Al termine della gara, Aaron March ha espresso il suo punto di vista: “dopo la qualifica ero arrabbiato perchè non ero riuscito a mostrare ciò che sono capace di fare. Volevo dimostrare a me stesso che riesco a fare meglio e ci sono riuscito. Il feeling era buono con la pista, la vittoria è stata una bella soddisfazione. A Carezza nel mese di dicembre sono finito fuori per un centesimo, oggi quel centesimo mi è stato restituito con gli interessi. Rivincere a distanza di 10 anni significa che ci ho sempre creduto, in tutto questo punto mi è capitata un po’ di sfortuna e ogni tanto è stata colpa mia. Quest’anno mi sento molto bene sia di testa che di fisico, dedico la vittoria alla mia compagna Andrea e a mia figlia Alina“. Fuori nei quarti di finale Daniele Bagozza e negli ottavi Mirko Felcietti, la squadra azzurra aveva perduto nelle qualificazioni del mattino Maurizio Bormolini (ventesimo), Roland Fischnaller (ventiseiesimo) ed Edwin Coratti (trentunesimo).

La gara femminile

Niente da fare anche per Nadya Ochner in campo femminile: l’altoatesina ha concluso con il ventiduesimo tempo le qualificazioni. La fase finale ha premiato la russa Sofia Nadyrshina davanti alle tedesche Cheyenne Loch e Selina Joerg.

Ordine d’arrivo PSL maschile Bad Gastein (Aut):

1. Aaron March (Ita)

2. Dmitry Loginov (Rus)

3. Andreas Prommegger (Aut)

4. Igor Sluev (Rus)

5. Andrey Sobolev (Rus)

6. Dmitry Sarsembaev (Rus)

7. Alexander Payer (Aut)

8. Daniele Bagozza (Ita)

11. Mirko Felicetti (Ita)

20. Maurizio Bormolini (Ita)

26. Roland Fischnaller (Ita)

31. Edwin Coratti (Ita)

Ordine d’arrivo PSL femminile Bad Gastein (Aut):

1. Sofia Nadyrshina (Rus)

2. Cheyenne Loch (Ger)

3. Selina Joerg (Ger)

4. Julie Zogg (Svi)

5. Anastasia Kurochkina (Rus)

6. Michelle Dekker (Ola)

7. Patrizia Kummer (Svi)

8. Ladina Jenny (Svi)

22. Nadya Ochner (Ita)