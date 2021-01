E’ passato più di un mese dalla vittoria che Marvin Vettori ha ottenuto contro Jack Hermansson, un successo arrivato contro il numero 4 del ranking dei mesi medi Ufc che ha permesso al fighter italiano di entrare nella top-5.

Una vera e propria impresa, considerando come Vettori avesse accettato di combattere con solo una settimana di preavviso, in seguito al forfait del precedente avversario. L’azzurro ha parlato di quel successo ai microfoni della Gazzetta dello Sport, rivelando un aneddoto su Rocco Siffredi: “mi ha scritto su Instagram dopo il match, mi ha detto che era contentissimo per me. Mi ha fatto i complimenti e gli ho mandato una felpa. Mi ha detto che doveva fare una scena particolare di sesso e mi ha chiesto se potessi preparare un suo attore, facendolo sembrare un fighter di MMA“.

Vettori su McGregor

Il prossimo 23 gennaio, Conor McGregor tornerà sull’ottagono per sfidare Dustin Poirier, una sfida particolare su cui Vettori si è soffermato: “McGregor ha fatto la storia, ha lanciato l’MMA a livello globale. Ha fatto bene, perché ha creato un personaggio diventato enorme. Adesso torna, anche se negli ultimi due-tre anni non ha fatto granché a livello sportivo, vediamo se ritorna il McGregor di una volta oppure quello un po’ cazzone. Se il match va per le lunghe, Poirier ha buone possibilità. Se resta nei primi round, McGregor può far male“.