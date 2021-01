Una delusione cocente per la pallanuoto italiana, un colpo al cuore difficile da incassare. Il Setterosa fallisce la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, perdendo la semifinale del Preolimpico di Trieste che assegnava l’ultimo pass per il Giappone. La Nazionale Italiana si arrende 13-10 contro l’Ungheria, apparsa notevolmente superiore alle ragazze azzurre. Una sconfitta cocente che non permetterà al Setterosa di volare a Tokyo, non avendo dunque la possibilità di difendere la medaglia d’argento ottenuta a Rio 2016.

Ungheria-Italia 13-10

Ungheria: Gangl , Szilagyi 2, Valyi , Gurisatti , Szucs 1, Parkes 1, Illes 2, Keszthelyi 6, Leimeter 1, Gyongyossy , Rybanska , Garda , Magyari . All. Biro

Italia: Gorlero , Tabani 2, Garibotti , Avegno , Queirolo , Aiello , Marletta 3, Bianconi 2, Giustini , Palmieri 2, Chiappini , Viacava , Sparano . All. Zizza

Arbitri: Dreval (Rus), Schwartz (Isr)