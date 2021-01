E’ finita malissimo l’esperienza di Quique Setién con il Barcellona, l’allenatore spagnolo è stato licenziato dopo il pesantissimo 8-2 subito nei quarti di finale della scorsa edizione di Champions League.

Un rapporto burrascoso terminato con un esonero pesantissimo, che non ha giovato affatto al manager iberico. A distanza di alcuni mesi, tra le parti ci sono ancora alcune pendenze, su cui ha fatto luce lo stesso Setién.

La liquidazione

Intervenuto ai microfoni di ‘El Larguero’, Quique Setién ha prima lodato il suo ex vice Sarabia e poi ha lanciato una stilettata al Barcellona: “non è solo il rapporto di lavoro che abbiamo avuto in questi cinque anni, lo conosco da quando era un ragazzino e giocavo con suo padre Manu al Logroñés. Il nostro è un rapporto di amicizia. Sa quello in cui deve migliorare e quali sono i suoi punti di forza. Il Barcellona? Non mi hanno ancora pagato la liquidazione, siamo in attesa“.