Pronostici rispettatati nelle gare della 17ª giornata del campionato di Serie A giocate nel pomeriggio di domenica, Lazio e Napoli superano rispettivamente Parma e Udinese, mentre l’Hellas Verona si impone sul Crotone.

Tutto semplice per i biancocelesti, che superano 0-2 in trasferta la squadra del rientrante D’Aversa, costretto a capitolare sotto i colpi di Luis Alberto e Felice Caicedo. La Lazio si prepara dunque come meglio non potrebbe al derby contro la Roma, in programma nel prossimo week-end.

Bakayoko salva il Napoli

Si salva nel recupero invece il Napoli, che si porta via i tre punti da Udine grazie alla testata di Bakayoko, che supera Musso e fissa il risultato sull’1-2 finale. Insigne apre le marcature nel primo tempo su rigore, mentre Lasagna ristabilisce la parità sfruttando un errore di Rrahmani.

Nella ripresa poi ci pensa il centrocampista ex Milan a trovare il pertugio e fare 1-2, regalando tre punti a Gattuso. Nell’ultimo match del pomeriggio infine, l’Hellas Verona supera il Crotone 2-1 grazie ai gol di Kalinic e Dimarco.