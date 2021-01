Davvero curioso quanto avviene nel tempio di Uluwatu, in Indonesia, dove le scimmie macaco hanno imparato a sottrarre telefoni e altri oggetti preziosi ai turisti per chiedere poi un riscatto per restituirli.

Questo comportamento è stato analizzato in uno studio pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions della Royal Society B, dopo essere stato condotto dai ricercatori dell’Università di Lethbridge in Canada. In base ad alcuni video, si è potuto analizzare il comportamento dei macachi: “gli esemplari più anziani ed esperti sono in grado di individuare gli oggetti di alto valore e chiedere quantità maggiori di cibo, restituendo il bottino solo quando lo scambio viene giudicato equo” ha sottolineato Jean-Baptiste Leca dell’Università di Lethbridge.

Le tre fasi

Gli scienziati hanno individuato tre fasi nel comportamento dei macachi: “abbiamo osservato un processo in tre fasi ben organizzato e deliberato.