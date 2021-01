Scene esilaranti durante l’ultima puntata di “C’è posta per te”, programma di Maria De Filippi in onda sabato su Canale 5. La protagonista è la signora Rosaria Cannavò, detta Sarina, proveniente dal paese di Francavilla in provincia di Messina. Invitata insieme ad altre quattro signore per permettere a un uomo di incontrare una donna conosciuta 71 anni prima, Sarina si prende la scena salutando tutto il suo paese e finendo per diventare protagonista di una situazione davvero grottesca.

La dentiera di Sarina

Improvvisamente, Maria De Filippi chiede alla signora Sarina se nel corso della sua vita abbia mai conosciuto un uomo con i baffi e, affrettando la risposta, la signora siciliana si trova a dover fronteggiare una situazione imbarazzante. La dentiera infatti le scivola via dalla bocca, facendo scoppiare Maria De Filippi in una risata. Con la mano però la signora riesce e bloccarla, evitando che le caschi a terra. Ecco il video: