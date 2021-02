Il Milan chiama, la Juventus risponde presente. I bianconeri risalgono a sette punti dai rossoneri (con una partita da recuperare), liquidando al Ferraris la Sampdoria con un gol per tempo. Chiesa sblocca il risultato al ventesimo del primo tempo, Ramsey chiude i conti nel recupero della ripresa, permettendo così ad Andrea Pirlo di tenere alto il morale in vista dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Attacco spuntato

La settimana difficile vissuta da Cristiano Ronaldo, finito al centro della bufera per la fuga d’amore con Georgina oltre regione, gioca un brutto scherzo al portoghese che nemmeno oggi trova la via della rete. La prestazione di CR7 comunque è tutt’altro che negativa, anzi sfiora più volte la porta di Audero senza riuscire a trovare il pertugio giusto. Nonostante il grande impegno, Ronaldo allunga il proprio digiuno in campionato, che dura ormai dal 10 gennaio. Se CR7 e Morata si fermano, ci pensano Chiesa e Ramsey a regalare tre punti a Pirlo, che può comunque sorridere per la prova di forza messa in atto dalla sua squadra.

Chiellini ritrovato

Una delle note senza dubbio positive non solo del match tra Sampdoria e Juventus, ma di questo periodo di gare, è senza dubbio il ritorno in forma di Chiellini. Il capitano giganteggia anche questa sera al centro della difesa bianconera, salvando in più occasioni il risultato. Decisivo l’intervento su Quagliarella, utile a evitare l’1-1 nella ripresa che avrebbe avuto effetti devastanti sulla squadra. Un recupero fondamentale per la Juventus che, con un Chiellini in più nel motore, può guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.