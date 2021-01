Nemmeno il tempo di annunciarlo sui social, che Matteo Salvini ha subito dopo poche ore l’ennesima doccia gelata.

Il leader della Lega ha fatto in tempo a iscriversi per poche ore a Parler, prima che la piattaforma venisse bandita da Google, Apple e Amazon. Si tratta del network sovranista che racchiude i fan di Donald Trump, sospeso in seguito alla pubblicazione di messaggi di sostegno ai rivoltosi che hanno fatto irruzione al Congresso americano.

LEGGI ANCHE: Salvini con la mascherina di Borsellino, il fratello del giudice è una furia: “mi viene da vomitare”

Il messaggio di Salvini

Matteo Salvini ha raggiunto su questa piattaforma il senatore leghista Alberto Bagnai e il giornalista italiano Daniele Capezzone, salutando tutti con questo messaggio: “Amici, da oggi anche su Parler. Happy to be on Parler, love from Italy“. Peccato però che, dopo qualche ora, la piattaforma sia stata bandita da Google, Apple e Amazon per i suoi contenuti inneggianti alla violenza dopo i fatti di Capitol Hill.

Parler

Negli ultimi giorni, il social sovranista Parler aveva ricevuto moltissime adesioni a scapito di Twitter, colpevole di censurare determinati account. La piattaforma che coinvolge i fan Donald Trump dunque è diventata un trampolino per inneggiare alla violenza e preparare nuove rivolte contro Joe Biden, prima che Google, Amazon e Apple intervenissero per mettere fine a questa situazione.