La situazione che vive il Governo Conte non è idilliaca, soprattutto dopo la crisi aperta da Renzi e rientrata con la fiducia ottenuta alla Camera e in Senato.

Una maggioranza risicata quella ricevuta dal premier, che non convince affatto Matteo Salvini: “ho trovato Mattarella molto attento e molto preoccupato, perché ci sono milioni di posti di lavoro a rischio e perché il piano vaccinale che doveva essere un’ eccellenza mondiale è già rallentato” le parole del leader della Lega a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Ci dobbiamo accontentare di fare un governo con il Pd, con l’Azzolina o la Boldrini? No, la dignità non ha prezzo, non posso andare al governo con chi ha smontato i decreti sicurezza, vuole smontare Quota 100 e vuole fare la patrimoniale. Non voglio fare il governo minestrone. Non tiriamo a campare altrimenti ci ritroveremo qui tra un anno“.

Berlusconi Presidente della Repubblica

Matteo Salvini poi ha risposto affermativamente alla possibilità che Berlusconi diventi Presidente della Repubbliva: “secondo la mia opinione è possibile, ma non stiamo discutendo di questo con il centrodestra. Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì. Ormai siamo all’assurdo, che un italiano per aggiornarsi sulla situazione dei vaccini in Italia deve accendere la tv al momento giusto“.