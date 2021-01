La figuraccia che la Roma ha fatto durante il match contro lo Spezia è stata analizzata oggi dal club giallorosso, all’indomani di una serata amara non solo per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sul tavolo anche il madornale errore dei sei cambi compiuti durante la partita, una topica costata il posto a due dirigenti giallorossi. Al termine del vertice durato tre ore questo pomeriggio, i vertici della Roma hanno preso la propria drastica decisione.

LEGGI ANCHE: Roma, fiducia a tempo per Fonseca: pronto Allegri

Licenziati due dirigenti

A causa dell’errore commesso ieri in Roma-Spezia, il club giallorosso ha deciso di licenziare il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria. Entrambi lasceranno con effetto immediato la Roma, come riportato nella nota diramata nella serata di oggi: “Gianluca Gombar e Manolo Zubiria con effetto immediato sono sollevati dai rispettivi incarichi. Auguriamo a entrambi ogni successo per il loro futuro“.