La Roma e l’Inter stanno portando avanti la trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez, operazione nata nelle ultime ore dopo la rottura definitiva tra il bosniaco e Fonseca. Piero Ausilio e Thiago Pinto si sono incontrati nel tardo pomeriggio a Milano, un colloquio nel corso del quale i giallorossi hanno proposto ufficialmente il proprio numero 9, chiedendo in cambio il cileno. L’Inter ha aperto allo scambio Dzeko-Sanchez, ma ci sono degli ostacoli da superare.

L’ostacolo economico

A complicare lo scambio Dzeko-Sanchez che Roma e Inter stanno provando a imbastire c’è la differenza di ingaggio lordo tra i due giocatori, con il bosniaco che guadagna tre milioni in più rispetto al cileno. Affinché questa operazione venga conclusa, c’è bisogno che la società giallorossa paghi questa differenza, in qualsiasi modo possibile. Nel momento in cui la Roma troverà la quadra, a quel punto tutti i tasselli andranno al loro posto, ma è fondamentale che i capitolini sborsino la cifra di differenza affinché si arrivi alla fumata bianca.