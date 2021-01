Gol ed emozioni in Roma-Inter, lunch match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo perfetto dei giallorossi, chiuso in vantaggio con la rete di Pellegrini, i nerazzurri ribaltano tutto ad inizio ripresa, prima con la testata di Skriniar e poi con la splendida parabola di Hakimi. Il sigillo dell’esterno di Conte è un gioiello, che non lascia scampo a Pau Lopez. Ecco il video: