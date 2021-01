Sono ore di ansia e preoccupazione per Roberto Maroni, l’ex presidente della Lombardia ha accusato un malore nel corso della giornata di oggi ed è stato ricoverato in ospedale. Il candidato sindaco per la Lega a Varese si trovava a casa sua quando si è sentito male, un dolore che lo ha fatto cadere e picchiare la testa.

Le condizioni di Maroni

Roberto Maroni è tenuto sotto osservazione in ospedale ma le sue condizioni non preoccupano, dal momento che è vigile e cosciente. I medici stanno svolgendo tutti gli esami del caso per capire cosa possa aver causato il malore, obbligando Maroni ad accasciarsi al suolo e a ferirsi alla testa. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma fortunatamente l’ex governatore è fuori pericolo.