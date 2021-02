Una settimana fa l’Atalanta sbancava San Siro rifilando tre reti alla capolista Milan, oggi invece la squadra di Gasperini cede nettamente al Gewiss Stadium contro la Lazio, che vendica l’eliminazione in Coppa Italia.

Partita bella ed entusiasmante quella di Bergamo, che premia la maggiore concretezza dei biancocelesti, capaci di passare subito in vantaggio con Marusic senza farsi più riacciuffare. Il Tucu Correa raddoppia nella ripresa, Pasalic riapre i giochi e Muriqi li richiude, fissando il punteggio finale sull’1-3. Una doccia fredda per Gasperini, che paga l’assenza di Hateboer e Gosens, due uomini cardine per il proprio gioco.

Genoa ok, pari tra Cagliari e Sassuolo

Nelle altre due gare di questo pomeriggio, grande prova del Genoa che passa a Crotone con un netto 0-3. Protagonista del match sempre il solito Mattia Destro, che trova un splendida doppietta intervallata dalla bellissima rete di Czyborra. Niente da fare per i calabresi, che non riescono a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Pari in extremis invece tra Cagliari e Sassuolo, con i neroverdi che riacciuffano i sardi con Jeremy Boga, che riequilibra le sorti dell’incontro dopo la testata di Joao Pedro.