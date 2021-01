Animi caldissimi nel derby Inter-Milan di Coppa Italia, rissa sfiorata a fine primo tempo tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, arrivati faccia a faccia prima che i compagni riuscissero a dividerli.

Scatenato il belga dopo le parole del giocatore rossonero, intento a ridere davanti alle accuse dell’avversario. Minacce e promesse di rissa tra i due, con l’arbitro Valeri intervenuto dopo qualche minuto per estrarre il cartellino giallo all’indirizzo di entrambi.

Il precedente

La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku è figlia anche di un rapporto non proprio idilliaco tra i due attaccanti, in passato compagni di squadra al Manchester United. A quei tempi lo svedese era solito prendere in giro il belga, offrendogli 50 sterline per ogni stop giusto effettuato. Una situazione che ha rovinato il rapporto tra i due, sfociato oggi in quest’ennesima rissa.

Apparently Zlatan said something about Lukaku’s mother pic.twitter.com/vkb1UZiBnz — AAZ 🇰🇿🇷🇺 (@AAZchelsea) January 26, 2021