A distanza di qualche ora dalla rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, l’attaccante svedese ha voluto mettere in chiaro alcune cose dopo il polverone scatenatosi.

Il numero 11 rossonero ha usato il proprio account Twitter per spazzare via il campo dall’eventualità che potesse aver usato un’espressione razzista nei confronti del belga, confermandolo a chiare lettere sui social. Ibrahimovic ha anche allegato un video postato parecchie settimane fa, in cui un bimbo bianco abbraccia un coetaneo nero. Ecco il messaggio di Ibra:

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

