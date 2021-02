La rissa Ibrahimovic-Lukaku non smette di far discutere, nemmeno a distanza di giorni. Quanto accaduto durante il derby di martedì scorso è diventato oggetto di discussione anche in questo sabato di Serie A, con Milan e Inter che si sono beccate a distanza con parole taglienti.

Ad accendere la miccia è stato Paolo Maldini nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport: “in campo capita di litigare, è un episodio brutto da vedere ma finisce lì. Siamo pronti a difendere Ibrahimovic in ogni maniera se si dovesse tirare fuori il razzismo, che non ha niente a che vedere con lui. Zlatan era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci, ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku senza alcuna motivazione“.

La dura replica di Marotta

Sulla rissa Ibrahimovic-Lukaku si è soffermato in serata anche Marotta, parlando ai microfoni di DAZN: “le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Certamente però posso dire che, conoscendolo, Lukaku non è una persona aggressiva. Lo spot visto non è positivo per il mondo del calcio, ma anche noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i tesserati per evitare certi comportamenti. Lo sport deve essere portatore di valori positivi. Deve essere debellata anche la violenza verbale che rappresenta un aspetto negativo del nostro mondo“.