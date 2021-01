E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, avvenuta nel corso del primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Una giornata di squalifica sia per lo svedese che il belga, fermato quest’ultimo perché ammonito in regime di diffida.

La squalifica di Ibrahimovic

Squalifica per una giornata effettiva di gare per Ibrahimovic Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

La squalifica di Lukaku

Squalifica per una giornata effettiva di gara per Lukaku Bolingoli Romelu (Internazionale): per comportamento non

regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).